Строительство станции метро "Спортивная" в Новосибирске обойдется в 1,2 млрд рублей

09.08.18 08:19

© РИА Новости. Григорий Сысоев

9 августа. Interfax-Russia.ru - Проектно-сметная документация на станцию метро "Спортивная" в Новосибирске, которую необходимо построить к Чемпионату мира по хоккею среди молодежи 2023 года, будет подготовлена к концу текущего года, сообщил мэр Анатолий Локоть журналистам в четверг.

"Документация по станции "Спортивная готова на 40%. До конца года мы планируем завершить разработку документации", - сказал он.

Общий объем инвестиций в строительство станции оценивается в 1,2 млрд рублей сказал он.

"Мы ставим задачу (построить станцию - ИФ) в 2022 году", - сказал он.

Как сообщалось, строительство станции метрополитена "Спортивная" на перегоне между стациями "Речной вокзал" и "Студенческая" Ленинской линии новосибирского метрополитена предусматривалось планом благоустройства и развития территорий вокруг нового Ледового дворца спорта, который предстоит построить к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года.