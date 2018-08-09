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09.08.18 08:23
Ветер сорвал кровлю башкирской птицефабрики площадью 1200 кв.м
"В результате порывов ветра повреждена частично кровля одного кирпичного корпуса размером 18х96 м. Кровля из профнастила. Повреждение на общей площади 1200 кв.м. (70 %)", - говорится в сообщении.
Стихия обрушилась на район вечером в среду. Погибших, пострадавших нет.
Ведутся восстановительные работы. Режим функционирования предприятия не менялся, отметила пресс-служба.
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