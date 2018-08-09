Ветер сорвал кровлю башкирской птицефабрики площадью 1200 кв.м

09.08.18 08:23

© РИА Новости. Кирилл Брага

9 августа. Interfax-Russia.ru - Крыша ООО "Птицефабрика "Ашкадарская" в Стерлитамакском районе Башкирии повреждена сильным ветром, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в четверг.

"В результате порывов ветра повреждена частично кровля одного кирпичного корпуса размером 18х96 м. Кровля из профнастила. Повреждение на общей площади 1200 кв.м. (70 %)", - говорится в сообщении.

Стихия обрушилась на район вечером в среду. Погибших, пострадавших нет.

Ведутся восстановительные работы. Режим функционирования предприятия не менялся, отметила пресс-служба.