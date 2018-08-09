Власти Забайкалья подарят оленеводам специальное кочевое оборудование

09.08.18 08:28

© РИА Новости. Алексей Куденко

9 июля. Interfax-Russia.ru - Забайкальские оленеводческие хозяйства и общины к международному дню коренных малочисленных народов севера получат специальное кочевое жилье, мобильные бани, солнечные батареи, сообщает пресс-служба главы региона.

"Оборудование закуплено за счет целевой федеральной субсидии в размере 2,5 млн рублей, софинансирование из регионального бюджета составило 157,5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Подарки торжественно передадут представителям администрации Каларского района и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера в селе Чара.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова отметила, что регион является исторической родиной эвенков.

"Этот народ обладает самобытной древней культурой, он неразрывно связан с исконными землями и традициями. В языке и искусстве коренного населения живет душа края. Во взаимодействии с природой заложены уникальные знания о равновесии и гармоничном сосуществовании с ней, которых так не хватает современному обществу. Российское государство и общество безоговорочно признают право эвенков на самобытность. Эвенкийская культура и традиционный жизненный уклад являются важным элементом культурной идентичности Забайкальского края. Их всесторонняя поддержка и развитие - одна из приоритетных задач региональной власти", - цитирует Н.Жданову пресс-служба.

9 августа отмечается Международный день коренных народов мира, установлен 9 августа 1994 года Генеральной Ассамблеей ООН. Он учрежден с целью отдать дань уважения культурному наследию коренных народов мира, которые вносят неоценимый вклад в развитие цивилизации.