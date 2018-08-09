Москва предлагает Вашингтону предать гласности переписку по "делу Скрипалей", ответа пока нет

09.08.18 08:41

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

9 августа. Interfax-Russia.ru - США не предоставили России доказательств в обоснование антироссийских санкций, введенных в связи с отравлением в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери; ответа на предложение России опубликовать переписку по этому вопросу тоже пока нет, заявили в российском посольстве.

"8 августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые "драконовские" санкции под надуманным предлогом "использования правительством РФ" нервно-паралитического вещества "Новичок" против гражданина Великобритании С.Скрипаля и его дочери. Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало", - говорится в сообщении на сайте посольства РФ в США.

"На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения. В то же время было заявлено, что США располагают достаточным объемом данных, позволяющих сделать вывод о "виновности России"", - говорится в сообщении.

"Со своей стороны напомнили принципиальные подходы к событиям в Великобритании, которые Посольство излагало в соответствующих письмах в Госдепартамент. Подтвердили, что мы неизменно выступаем за открытое и транспарентное расследование преступления в Солсбери и наказание виновных", - заявили в российском посольстве.

В сообщении также отмечается: "Предложили предать гласности переписку по этому вопросу. Ответа пока не последовало".