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09.08.18 08:45
Особый противопожарный режим отменен в Забайкалье
"В связи со стабилизацией пожарной обстановки и снижением класса опасности по условиям погоды отменен особый противопожарный режим, соответствующий документ подписан губернатором Забайкальского края Натальей Ждановой", - говорится в сообщении.
По словам специалистов департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности, ранее класс пожарной опасности не был снижен из-за невозможности спрогнозировать развитие метеорологической обстановки.
При этом существовала вероятность ухудшения пожароопасной обстановки на территории края после окончания действия циклона
Особый противопожарный режим действовал на территории региона с 3 апреля 2018 года.
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