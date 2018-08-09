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09.08.18 09:05

Лишь несколько клиентов "Натали Турс" смогут получить все деньги за несостоявшиеся туры

© РИА Новости. Валерий Мельников
9 августа. Interfax-Russia.ru - Подавляющее большинство клиентов "Натали Турс" смогут получить в качестве компенсаций за несостоявшиеся туры лишь по 4,5 тыс. рублей, на полный возврат средств могут рассчитывать единицы, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" в четверг пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"По нашей информации, в подготовленный компанией "Натали Турс" реестр вошло порядка 12 тысяч претензий по аннулированным турам. Практически во всех в качестве туроператора указано ООО "Панорама тур". Это одно из юридических лиц "Натали Турс", его финансовая ответственность застрахована в СК "Ингосстрах" на 50 млн рублей плюс 5,6 млн в фонде персональной ответственности "Турпомощи". Простой подсчет показывает, что возврат по каждому туру составит чуть более 4,5 тыс. рублей. То, что возмещение будет выплачиваться из фингарантий именно того юрлица, которое указано в договоре о реализации турпродукта, нам подтвердили в компании "Ингосстрах", - рассказала она.

По данным РСТ, лишь несколько туров, попавших в реестр, куплены у другого юрлица "Натали" - ООО "Центр туризма "Согласие"", работавшего под маркой New Travelers. "Это новый проект "Натали Турс": компания вступила в "Турпомощь" в декабре 2017 года, а операционную деятельность начала в апреле нынешнего. Ее клиенты получат обратно все деньги, заплаченные за аннулированные поездки: фингарантии "Согласия" - 50 млн рублей, а туров было продано, судя по реестру, не более пяти-шести", - рассказала И.Тюрина.

По словам И.Тюриной, ситуация с "Натали Турс" беспрецедентна для туристического рынка. "Компания деньги получила, услуги не оказала, деньги не возвращает, об остановке деятельности не объявляет, банкротом быть не хочет - ищет инвесторов, собирается возобновлять продажи и обещает всем все вернуть. При этом, как ранее заявлял глава "Натали Турс", его долг перед туристами и партнерами составляет $15 млн", - подчеркнула она.

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