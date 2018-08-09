Жизни двух человек унесло ДТП в Башкирии

09.08.18 09:09

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

9 августа. Interfax-Russia.ru - В Салаватском районе Башкирии при столкновении двух легковых автомобилей погибли два человека, еще двое госпитализированы, сообщил в своем блоге начальник республиканского ГИБДД Динар Гильмутдинов.

Днём 8 августа на 36 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит столкнулись ВАЗ-2110, под управлением 30-летнего жителя Челябинской области, и "Лада Гранта", за рулём которого находился 69-летний местный житель.

"В результате аварии водитель "Гранты" и его 64-летняя супруга скончались на месте, второй водитель и его 25-летний пассажир с травмами госпитализированы", - уточнил Д.Гильмутдинов.