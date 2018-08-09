09.08.18 09:25

© РИА Новости. Юрий Кавер

9 августа. Interfax-Russia.ru - Вологодское кружево презентуют в Нидерландах в рамках международного кружевного конгресса, сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

Конгресс, организуемый международной организацией игольного и коклюшечного кружева (OIDFA) в нидерландском городе Зандам, стартует в четверг и продлится три дня. В нем примут участие кружевницы из более чем 40 стран мира.

"Представители Музея кружева Вологды примут участие в конгрессе с целью презентации вологодского кружева и налаживания широких профессиональных контактов. Кроме произведений мастеров, на выставочном стенде Музея кружева будут представлены последние издания по кружевной тематике, сколки, а также работы современных кружевниц", - говорится в сообщении.

Первый конгресс Ассоциации игольного и коклюшечного кружева состоялся в 1982 году во Франции в городе Пьюи-ан-Веле. С тех пор мероприятие регулярно проводится раз в два года в разных странах мира.

Делегация Вологодской области принимала участие в конгрессе 2010 года, который состоялся в японском городе Кобе, Япония. Тогда Вологодский государственный музей-заповедник не только представил кружевные изделия в вологодских традициях, но и анонсировал открытие крупнейшего в России Музея кружева.