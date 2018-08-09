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09.08.18 09:25
Вологодское кружево презентуют в Нидерландах
Конгресс, организуемый международной организацией игольного и коклюшечного кружева (OIDFA) в нидерландском городе Зандам, стартует в четверг и продлится три дня. В нем примут участие кружевницы из более чем 40 стран мира.
"Представители Музея кружева Вологды примут участие в конгрессе с целью презентации вологодского кружева и налаживания широких профессиональных контактов. Кроме произведений мастеров, на выставочном стенде Музея кружева будут представлены последние издания по кружевной тематике, сколки, а также работы современных кружевниц", - говорится в сообщении.
Первый конгресс Ассоциации игольного и коклюшечного кружева состоялся в 1982 году во Франции в городе Пьюи-ан-Веле. С тех пор мероприятие регулярно проводится раз в два года в разных странах мира.
Делегация Вологодской области принимала участие в конгрессе 2010 года, который состоялся в японском городе Кобе, Япония. Тогда Вологодский государственный музей-заповедник не только представил кружевные изделия в вологодских традициях, но и анонсировал открытие крупнейшего в России Музея кружева.
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