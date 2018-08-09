Командно-штабная тренировка стартовала на Черноморском флоте РФ

09.08.18 09:28

Фото пресс-службы ЧФ России

9 августа. Interfax-Russia.ru - Приведение сил в различные степени готовности отрабатывается в ходе командно-штабной тренировки, которая началась на Черноморском флоте России, сообщили в четверг в пресс-службе флота.

"К тренировке, которая продлится до 10 августа, привлечены органы военного управления флота, Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения, а также части морской авиации и ПВО Черноморского флота", - говорится в сообщении.

"Отрабатываются действия по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности, а также организация взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове", - сообщили представители флота.

Военные сообщили, что под управлением штаба Черноморского флота корабельные соединения и береговые части проводят практические тренировки в составе разведывательно-ударных контуров.

Мероприятие проходит в рамках совместной командно-штабной тренировки по управлению силами под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова, говорится в сообщении.