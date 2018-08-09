Самый большой в Москве памп-трек откроется в Марьино

09.08.18 09:51

© РИА Новости. Виталий Белоусов

9 августа. Interfax-Russia.ru - На территории парка 850-летия Москвы в районе Марьино обустраивают асфальтовый памп-трек, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам в четверг.

"Общая площадь памп-трека составит около 5 тыс. кв. метров, длина четырех трасс для спортсменов с разным уровнем подготовки - около 700 метров. Их дизайн и конфигурация разработаны в сотрудничестве с профессиональным сообществом спортсменов и инициативной группой местных жителей", - рассказал П.Бирюков.

Памп-трек предназначен для тренировок велосипедистов, роллеров, скейтбордистов и райдеров на самокатах. Закольцованная трасса представляет собой чередование волн, кочек и контруклонов и не содержит ровных участков.

Как сообщил П.Бирюков, специалисты уже приступили к устройству основания трассы.