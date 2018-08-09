Современные дома культуры откроются в этом году в восьми поселениях Карачаево-Черкесии

09.08.18 10:13

© РИА Новости. Денис Абрамов

9 августа. Interfax-Russia.ru - Новые и реконструированные дома культуры, адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья, откроются до конца 2018 года в сельских поселениях восьми районов Карачаево-Черкесской республики.

"В этом году мы продолжаем работу по строительству и реконструкции сельских домов культуры. К концу года новые и отремонтированные ДК появятся в восьми сельских населенных пунктах, что, несомненно, будет способствовать развитию многонациональной культуры народов Карачаево-Черкесии, сохранению его духовно- нравственных ценностей, занятости подрастающего поколения, а также открытию новых рабочих мест на селе", - написал на своей странице в Instagram глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

В частности, новые дома культуры появятся в Адиль-Халке Ногайского района, станице Сторожевой Зеленчукского района, поселке Правокубанский Карачаевского района, селе Ильичевском Прикубанского района, ауле Старо-Кувинск Адыге-Хабльского района и в селе Важном Усть-Джегутинского района.

Вместе с тем обновленные дома культуры откроются в ауле Кубина Абазинского района и селе Красный Курган Малокарачаевского района, где уже идет реконструкция существующих зданий ДК.

Глава региона напомнил, что в минувшем году в Карачаево-Черкесии открылось 12 сельских домов культуры.

"Уверенно могу сказать, что с их появлением, заметно оживилась жизнь в селах и аулах. Они стали центром притяжения не только для работников культуры, творческих детей и молодежи. Сейчас в стенах новых ДК проводят с пользой время люди разного поколения. Каждый находит себе занятие по душе и интересам", - отметил Р.Темрезов.

Вместе с тем в Минкультуры КЧР агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что во всех домах культуры будут оборудованы концертные залы со сценой для выступлений, учреждения оснастят специальной световой и звуковой аппаратурой. Также в ряде ДК расположатся библиотеки и различные творческие мастерские. Все возводимые объекты планируется адаптировать для комфортного посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья.