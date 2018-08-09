Экстренное предупреждение в Кабардино-Балкарии в связи с ожидаемыми ливнями и селями продлено на два дня

09.08.18 10:24

© РИА Новости. Александр Дьяков

9 августа. Interfax-Russia.ru - Грозы с градом и порывами ветра прогнозируются в ближайшие два дня в Кабардино-Балкарии, ливни могут вызвать сход селей, сообщает ГУ МЧС России по КБР в четверг.

"В течение суток 10, ночью и утром 11 августа местами по КБР ожидаются сильные дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с, на реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - говорится в экстренном предупреждении.

Также отмечается, что существует вероятность подтоплений, повреждения кровли и остекления зданий, садов, дорог, линий связи и электропередачи.