Завершена прокладка тоннелей между станциями "Лефортово" и "Авиамоторная"

09.08.18 10:29

© РИА Новости. Александр Гальперин

9 августа. Interfax-Russia.ru - Завершено строительство тоннелей в оба направления между станциями "Лефортово" и "Авиамоторная" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в четверг.

"Завершено строительство левого тоннеля от станции "Лефортово" до "Авиамоторной" на БКЛ. Проходка левого тоннеля велась практически одновременно с правым - его завершили неделей ранее. Теперь между этими станциями проложены тоннели в оба направления", - сказал М. Хуснуллин.

По словам генерального директора АО "Мосинжпроект" (управляющей компанией по строительству новых линий и станций столичной подземки) Марса Газизуллина, строительство тоннеля протяженностью почти 1,3 км велось в сложных грунтах и при обилии инженерных коммуникаций.

"Вблизи станции "Авиамоторная" трасса прокладывалась под железнодорожными путями Рязанского направления, что также вызвало дополнительные трудности", - добавил М. Газизуллин.