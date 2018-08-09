Капремонт дорог Симферополя начнется на следующей неделе

09.08.18 10:47

© РИА Новости. Николай Хижняк

9 августа. Interfax-Russia.ru - Подрядная организация с 13 августа начинает работы по капитальному ремонту дорожного покрытия по улицам Коммунальная, Нижнегоспитальная, Чехова, Бахчисарайская, Аральская и 1-й Конной Армии в крымской столице, сообщила пресс-служба администрации Симферополя в четверг.

"С начала следующей недели фирма-подрядчик приступает к проведению работ. В связи с ограниченными сроками выполнения обязательств по контракту они будут вестись в круглосуточном режиме, на перечисленных улицах будет частично ограничено движение автомобильного транспорта. Просим автомобилистов учитывать это при планировании маршрутов", - сказал курирующий сферу капстроительства заместитель главы администрации Сергей Круцюк. Его слова приводятся в пресс-релизе.

По итогам проведения конкурсных процедур определена подрядная организация, с которой подписан муниципальный контракт. "Проведение конкурсных процедур по другим улицам Симферополя, на которых планируется проведение капитального ремонта, продолжается. В ближайшее время будут определены подрядчики и подписаны муниципальные контракты", - отмечают сммферопольские власти.

В целом на капремонт улиц столицы Крыма из федерального бюджета выделили порядка 1,4 млрд рублей. Власти города вместе с государственным комитетом дорожного хозяйства Крыма определили перечень улиц, он согласован с Росавтодором. В список вошли как центральные улицы Симферополя, которые несут основную транспортную нагрузку, так и периферийные, выполняющие функцию дублирующих проездов.