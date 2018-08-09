Аэропорт Сургута за 7 месяцев увеличил пассажиропоток на 2,8%

09.08.18 10:53

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

9 августа. Interfax-Russia.ru - Пассажиропоток аэропорта Сургута в январе-июле 2018 года вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 995,952 тыс. человек, сообщается на сайте аэропорта.

При этом пассажиропоток на внутренних линиях за 7 месяцев увеличился на 2,5% - до 890,275 тыс. человек, на международных - на 5,1%, до 105,677 тыс. человек.

Самыми востребованными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Новосибирск, Махачкала, а также курортные направления, рейсы на которые были открыты непосредственно к весенне-летнему сезону: Анапа, Краснодар, Сочи, Геленджик, Симферополь.

Среди самых популярных международных направлений - Анталия, Худжанд, Пхукет, Ош, Бишкек.

При этом количество самолетовылетов на международных рейсах за 7 месяцев текущего года возросло на 9,3% в сравнении с результатами аналогичного периода прошлого года. Всего за отчетный период было выполнено 5,984 тыс. самолетовылетов, из них 341 международный и 5,643 тыс. внутрироссийских.

"Рост показателей обусловлен увеличением частоты туристических чартерных рейсов, открытием новых направлений базовой авиакомпании "ЮТэйр" из Сургута - в Ереван и Минск, положительной динамикой большинства других зарубежных направлений в расписании аэропорта", - говорится в сообщении.

Оператором аэропорта Сургута является ОАО "Аэропорт Сургут", которое также управляет аэропортами Тазовский, Ноябрьск, Мыс Каменный (ЯНАО), Нефтеюганск, Березово, Игрим (ХМАО), Тобольский (Тюменская область) и Талакан (Якутия).