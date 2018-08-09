Более 100 км газовых сетей проложат к поселкам Калмыкии до 2020 года

09.08.18 11:22

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9 августа. Interfax-Russia.ru - Более 100 км газовых сетей проложат в рамках газифицирования населенных пунктов Калмыкии до 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" на сайте пресс-службы правительства республики.

"В ближайшие годы планируется провести голубое топливо в пяти поселках: Молодежный, Хулхута, Белоозерный, Октябрьский, Прикумский. В общей сложности на это будет выделено 475 млн рублей", - уточняется на портале ведомства.

В настоящий момент ведутся работы по прокладке газовой сети к п. Молодежный и п. Хулхута. Работы планируется завершить в сентябре 2018 года.