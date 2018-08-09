Более 2 тыс. банок рыбных консервов изъято из продажи после отравления 13 человек в Якутии

09.08.18 11:30

© РИА Новости. Игорь Зарембо

9 августа. Interfax-Russia.ru - Специалисты Роспотребнадзора по Якутии изымают из торговой сети рыбные консервы, которые стали причиной отравления 13 человек в Усть-Алданском районе.

Пресс-служба республиканского Роспотребнадзора сообщает в четверг, что на данный момент проверено более 217 магазинов в районах и городе Якутске.

"Снято с реализации 2946 штук рыбных консервов с разными датами производства. Мероприятия продолжаются при содействии сотрудников органов внутренних дел", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, 13 человек отравились рыбными консервами "Сайра" в Усть-Алданском районе Якутии. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).