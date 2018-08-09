Пристань с двумя пляжами благоустроят на западе Москвы

09.08.18 11:29

© РИА Новости. Владимир Астапкович

9 августа. Interfax-Russia.ru - Два пляжа и пристань благоустроят на западе Москвы, сообщает в четверг пресс-служба Москомстройинвеста.

Как уточняется, пристань с двумя пляжами будет благоустроена за счет инвестора в рамках строительства нового жилого комплекса. Кроме того, на косе в окружении воды расположится бульвар с прогулочной зоной.

"На территории, созданной естественной средой и водоемами, инвестор намерен создать место для отдыха жителей будущего жилого комплекса", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Константина Тимофеева.

Проект на 180 тыс. кв.м жилья реализуется в 2 км от МКАД по Новорижскому шоссе между станциями метро "Мякинино" и "Строгино". Сдача первых корпусов намечена на четвертый квартал 2021 года. Девелопер - группа ПИК.