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09.08.18 11:37

Набережную в Белоярском районе Югры откроют в сентябре

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
9 августа. Interfax-Russia.ru - Работы по благоустройству ведутся на набережной в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа, ее планируется открыть в сентябре к 30-летию муниципалитета, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

В четверг набережную посетили губернатор Югры Наталья Комарова и временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

"Планируется, что на набережной разместятся главная городская сцена, площадь как место массового пребывания людей, прогулочные зоны, зоны отдыха в сочетании с уникальными арт-объектами, а также торгово-офисные помещения", - говорится в сообщении.

Торжественная церемония открытия набережной состоится в сентябре текущего г ода, когда Белоярский район будет праздновать 30-летний юбилей.

Отмечается, что благоустройство осуществляется в рамках президентского проекта "Формирование комфортной городской среды", который активно поддерживает правительство Югры.

Также в четверг Н.Комарова и А.Моор посетят село Казым в Белоярском районе Югры, где проходят мероприятия, посвященные Дню коренных народов мира.

Как сообщалось, 29 мая президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области главу администрации Тюмени А.Моора в связи с досрочным прекращением полномочий Владимира Якушева, который 18 мая был назначен главой Минстроя РФ.

Согласно избирательному кодексу Тюменской области, выборы губернатора проводятся по единому избирательному округу, которым является территория Тюменской области, включая Югру и Ямал.

Выборы главы региона пройдут 9 сентября в единый день голосования. Избирком Тюменской области зарегистрировал четырех кандидатов - врио губернатора региона Александр Моор (выдвинут региональным отделением партии "Единая Россия"), Владимир Пискайкин ("Справедливая Россия"), Артем Зайцев (ЛДПР), Иван Левченко (КПРФ).

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