Площадь природных пожаров в Красноярском крае за две недели уменьшилась почти в три раза

09.08.18 11:39

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

9 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники красноярского лесопожарного центра зарегистрировали на территории края 53 лесных пожара на общей площади 351,4 тыс. га, сообщает пресс-служба регионального министерства лесного хозяйства в четверг.

"В авиационной и наземной зонах зарегистрировано 27 лесных пожаров в восьми районах края на общей площади 7,5 тыс. га, в зоне контроля на удаленном расстоянии действуют 26 пожаров на площади 343,5 тыс. га", - говорится в сообщении.

В тушении принимают участие более 460 человек, задействовано более 30 единиц техники. Удаленные очаги огня лесопожарный центр контролирует с помощью космического мониторинга.

Ранее сообщалось, что 26 июля общая площадь лесных пожаров в регионе составляла 919 тыс. га. Таким образом, за 15 дней территория леса, объятого огнем, сократилась на 568 тыс. га.

Продолжает действовать пожар в красноярском заповеднике "Тунгусский" на площади 24,7 тыс. га. В его тушении задействованы более 150 человек, в том числе сотрудники "Авиалесоохраны".