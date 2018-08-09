На ликвидацию несанкционированных свалок в сибирских городах требуется более 6 млрд рублей

09.08.18 11:43

© РИА Новости. Лаура Коробкова

9 августа. Interfax-Russia.ru - Ликвидация несанкционированных свалок в городах Сибири оценивается в 6,6 млрд рублей, заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов.

"Сегодня мы имеем по Сибирскому федеральному округу 30 выявленных на 1 января 2018 года свалок, они различны по своей величине - от 3 до 143 гектаров в черте населенного пункта. Эти объекты расположены в Омской, Новосибирской, областях, Красноярском, Забайкальском, Алтайском краях, республиках Алтай, Тува и Бурятия, у всех помаленьку", - сказал замминистра на окружном совещании в Новосибирске в четверг.

"На ликвидацию этих объектов (необходимо - ИФ) 6,6 млрд рублей, но у нас проблема с ПСД (проектно-сметной документацией - ИФ) и определением хозяев этих объектов", - добавил он.

С.Ястребов напомнил, что с 1 января 2019 года должна начать действовать новая система обращения с коммунальными отходами, в соответствии с которой размещение мусорных полигонов в черте городов запрещено.

При этом, по его словам, "абсолютным рекордсменом" по числу таких объектов является Омская область. Иркутская область представила информацию о 17 свалках в черте городов.

"Если так, то нужно засучить рукава и работать", - подчеркнул С.Ястребов.

Кроме того, сказал он, Минприроды предлагает включить в соответствующий национальный проект ликвидацию "наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде" в Республике Алтай, Кемеровской области, Алтайском крае.

"Это разного рода следы деятельности нашей промышленности - горно-металлургических или горно-обогатительных комбинатов. Здесь тоже понятна цифра (средств на ликвидацию и рекультивацию - ИФ) - 1,4 млрд рублей, но та же самая проблема с проектно-сметной документацией существует", - отметил замминистра.

Он уточнил, что ни по одному из этих объектов проектно-сметная документация не прошла Главгосэкспертизу.

И.о. заместителя председателя правительства Красноярского края Юрий Лапшин предложил перенести срок вступления в действие нового порядка обращения с отходами для северных и отдаленных территорий на один год, поскольку, в частности, в северных территориях региона практически невозможно выбрать оператора - уже несколько конкурсов признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок.