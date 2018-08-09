В лесах Тюменской области к 2019 году будет работать около 50 камер

09.08.18 11:50

© РИА Новости. Сергей Субботин

9 августа. Interfax-Russia.ru - 23 видеокамеры установлены на телекоммуникационных вышках в Тюменской области для мониторинга ситуации по лесным пожарам, сообщил директор регионального департамента лесного комплекса Николай Пуртов.

"Благодаря видеокамерам более 3 млн га лесного фонда находится под контролем, это очень важный источник мониторинга", - сказал Н.Пуртов на пресс-конференции в четверг в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Он также добавил, что видеокамеры в этом году помогли выявить несколько пожаров.

"В следующем году число видеокамер планируется увеличить до 50", - добавил директор департамента.

Кроме того, по его словам, отслеживать ситуацию по лесным пожарам помогает патрулирование - наземное и авиационное, а также космомониторинг.

"С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 123 пожара общей площадью 1,3 тыс. га. За аналогичный период прошлого года в области было 115 пожаров на площади 650 га", - отметил Н.Пуртов.

По его словам, 94% возгораний в лесах были ликвидированы в течение первых суток, остальные - на следующие сутки.

"Это очень хороший результат с точки зрения оперативности тушения", - подчеркнул Н.Пуртов.