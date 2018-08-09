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09.08.18 11:50
В лесах Тюменской области к 2019 году будет работать около 50 камер
"Благодаря видеокамерам более 3 млн га лесного фонда находится под контролем, это очень важный источник мониторинга", - сказал Н.Пуртов на пресс-конференции в четверг в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".
Он также добавил, что видеокамеры в этом году помогли выявить несколько пожаров.
"В следующем году число видеокамер планируется увеличить до 50", - добавил директор департамента.
Кроме того, по его словам, отслеживать ситуацию по лесным пожарам помогает патрулирование - наземное и авиационное, а также космомониторинг.
"С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 123 пожара общей площадью 1,3 тыс. га. За аналогичный период прошлого года в области было 115 пожаров на площади 650 га", - отметил Н.Пуртов.
По его словам, 94% возгораний в лесах были ликвидированы в течение первых суток, остальные - на следующие сутки.
"Это очень хороший результат с точки зрения оперативности тушения", - подчеркнул Н.Пуртов.
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