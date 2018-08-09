Московское такси развивается, но проблемы есть, сообщил Собянин

09.08.18 12:31

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

9 августа. Interfax-Russia.ru - Столичное такси за последние несколько лет сделало серьезный рывок в развитии и сегодня является гордостью Москвы, заявил мэр города Сергей Собянин, открывая шестой международный Евразийский форум такси в четверг.

"В Москве все больше и больше создаётся отраслей, которые являются гордостью Москвы. Такси сегодня такая отрасль, которой можно гордиться. Высокий московский стандарт такси", - сказал С.Собянин.

По его словам, ежедневно в Москве совершается более 700 тыс. поездок на такси, что даёт снижение загруженности дорог на 10%.

Вместе с тем, по словам мэра, в таксомоторной отрасли остаётся ряд проблем. "Не во всех аэропортах идеальный порядок, на вокзалах есть над чем работать. Остаётся проблема с отдыхом, профессионализмом некоторых таксистов, которые ездят не всегда с российскими правами и создают, конечно, проблему, связанную с проблемами безопасности на дорогах", - отметил он.

С.Собянин убеждён, то многие из этих вопросов можно отрегулировать на уровне руководителей таксомоторных предприятий - без необходимости нового законодательного регулирования.

Он рассказал, что к 2010 году Москва находилась на грани транспортного коллапса, и, решая транспортные проблемы, власти занялись развитием цивилизованного такси.

"Как театр начинается с вешалки, город начинается с вокзалов. Мы начинали работу с наведением порядка на вокзалах. Московские вокзалы были самой криминальной зоной, с ларьками и рынками, на которых можно было купить все, начиная от гастарбайтеров, заканчивая наркотиками. В этой криминальной мешанине о цивилизованном развитии такси говорить не приходилось", - отметил С.Собянин.

Затем, по его словам, в городе стали создаваться выделенные полосы для общественного транспорта, куда было разрешено выезжать таксистам. Также была внедрена система поддержки таксомоторных предприятий по закупке новых автомобилей.

Кроме того, напомнил С.Собянин, на федеральном уровне была внедрена система лицензирования, которая во многом навела порядок в сфере такси.

"Мы создали понятную и прозрачную систему выдачи разрешений на такси. Сегодня в отрасли работает в Москве около 100 тыс. человек. На московских улицах работает около 70 тыс. машин такси", - добавил мэр.