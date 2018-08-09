Убивавшие водителей в Подмосковье участники "банды GTA" приговорены к пожизненным срокам

09.08.18 12:39

© РИА Новости. Григорий Сысоев

9 августа. Interfax-Russia.ru - Московский областной суд в четверг приговорил участников так называемой "банды GTA" к длительным срокам лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения, за многочисленные убийства и нападения на водителей на подмосковных трассах, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд приходит к убеждению, что подсудимые с безразличием относились к человеческим жизням, являются социально опасными гражданами и назначение им определенного срока наказания не будет способствовать их исправлению", - огласила приговор судья Наталья Валикова.

В связи с этим Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов, Хазратхон Додохонов приговорены к пожизненному заключению в колонии особого режима, Зафарджон Гулямов - к 20 годам колонии строгого режима.

Зачитывать приговор объёмом около 500 страниц суд начал 1 августа.

Из вводной части вердикта суда следует, что пять участников банды Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов, Хазратхон Додохонов и Зафарджон Гулямов - признаны виновными в убийстве 17 человек, нападениях и покушениях на убийство.

При вынесении наказания, суд учел характер совершения подсудимыми тяжких и особо тяжких преступлений, последствия от которых они осознавали в полном объеме.

Кроме того, суд принял во внимание не только характеристики подсудимых с места их временного и постоянного проживания, но и характеристики с места содержания их под стражей. Так, администрация СИЗО дала всем подсудимым отрицательные характеристики, отметив, что обвиняемые "склонны к суициду, побегам, нарушению режима учреждения".

Как установлено судом, подсудимые "совместно с другими соучастниками создали устойчивую вооруженную группу с целью совершения преступлений, в том числе нападения на граждан".

"Являясь участниками банды, подсудимые нигде не работали. Некоторые из них занимались ремонтом машин, которые использовали для нападения на случайных ни в чем не повинных людей, жизнь которых являлась расходным материалом для достижения цели преступников", - зачитала судья.

Согласно приговору, осужденные признаны виновными по шести статьям УК РФ: убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбой (ч. 4 ст. 162 УК РФ), бандитизм (ч. 2 ст. 209 УК РФ), незаконный оборот оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 222 УК РФ), похищение личных документов (ч. 2 ст. 325 УК РФ), а также покушение на убийство (ст.30-105 УК РФ).

Cуд взыскал с подсудимых около 3 млн рублей по искам потерпевших о компенсации морального вреда и компенсации судебных издержек.