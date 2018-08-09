Доллар подорожал до 66,2856 рублей

09.08.18 12:46

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ к 11:30 мск четверга вырос на 269,06 копейки по сравнению с уровнем, сформировавшемся к этому времени накануне, и составил 66,2856 руб./$1.

По сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня курс доллара вырос на 179,17 копейки.

К 11:30 на ЕТС было заключено 15525 сделок на сумму 99 млрд 294,088 млн рублей.