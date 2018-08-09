Более 100 мигрантов задержаны в Туле при проведении полицейской операции

09.08.18 13:17

© РИА Новости. Валерий Мельников

9 августа. Interfax-Russia.ru - В Туле полиция провела операцию по выявлению нарушений миграционного законодательства, задержаны более 100 человек, сообщила в четверг пресс-служба УМВД региона.

"Стражами порядка отрабатывались общественные места, территории жилых домов и квартир, сдаваемых в наем иностранным гражданам. В результате проделанной работы в отдел полиции "Центральный" для разбирательства и соответствующей проверки по имеющимся базам данных было доставлено 115 иностранных граждан", - говорится в сообщении.

В отношении 14 иностранцев составлены протоколы об административных нарушениях за незаконный въезд в Россию. Двое детей иностранных граждан помещены в детское отделение лечебного учреждения Тулы.