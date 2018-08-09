Объявлен конкурс на должность главы Нижнего Тагила

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9 августа. Interfax-Russia.ru - Депутаты городской думы Нижнего Тагила на заседании в четверг приняли решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" руководитель аппарата думы Валерий Зябочкин.
По его словам, документы будут приниматься в аппарате городской думы с 13 по 17 августа и с 20 по 24 августа. Первый этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы Нижнего Тагила состоится 26 сентября.
"Будут рассматриваться документы, которые подали кандидаты и те результаты проверок, которые мы будем осуществлять", - добавил В.Зябочкин.
Заксобрание Свердловской области в начале июня приняло в трех чтениях законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов главы Нижнего Тагила.
Данный законопроект был внесен губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и предусматривает, что представительный орган выбирает главу муниципалитета с полномочиями главы администрации из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по итогам отбора.
В начале июля отмену прямых выборов мэра поддержали жители Нижнего Тагила на публичных слушаниях.
В июле депутаты гордумы приняли поправки в Устав города, касающиеся отмены прямых выборов градоначальника, а также утвердили положение о конкурсном отборе кандидатов.
Нижний Тагил является вторым по величине городом в Свердловской области, где расположен ряд крупных предприятий, в том числе "Уралвагонзавод".
Муниципалитет оставался единственным городом в Свердловской области, где сохранялись прямые выборы главы.
28 мая президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Магаданской области и назначил врио главы региона мэра Нижнего Тагила Сергея Носова. Сейчас полномочия главы муниципалитета временно исполняет первый замглавы администрации города Владислав Пинаев.