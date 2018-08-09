Верховный суд РФ отклонил жалобу Telegram на признание законным приказа ФСБ о передаче ключей

09.08.18 13:48

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

9 августа. Interfax-Russia.ru - Верховный суд (ВС) России отказался удовлетворить апелляционную жалобу мессенджера Telegram на решение о признание законным приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ), устанавливающего процедуру передачи спецслужбе ключей для дешифровки сообщений, передает корреспондент "Интерфакса".

"Решение Верховного суда России от 20 марта 2018 года оставить без изменений, апелляционную жалобу Telegram Messenger Limited Liability Partnership - без удовлетворения", - говорится в решении апелляционной коллегии ВС по административным делам.

Юрист международной правозащитной организации "Агора" Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы мессенджера, просил апелляционную коллегию ВС отменить решение первой инстанции суда, который отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ от 19 июля 2016 года №432, утверждающий порядок представления организаторами распространения информации в интернете в ФСБ данных для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений пользователей.

По словам Р.Ахметгалиева, оспариваемый приказ был принят "неуполномоченным органом с превышением полномочий и устанавливает внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц".

"Если информация для открытия сейфа не относится к охраняемой законом, то, получается, информация, которая хранится в сейфе, также обесценивается. Более того, эти ключи передаются не напрямую следствию ФСБ, не какому-то специальному органу, а в канцелярию. Мы считаем, что такой порядок получения информации и ее хранения противоречит федеральному законодательству", - отметил юрист.

Представитель Telegram подчеркнул, что "защита тайны частной жизни - это не желание компании, а ее обязанность".

В свою очередь, представители ФСБ и Генпрокуратуры заявили суду о законности и обоснованности решения суда первой инстанции.

Согласно позиции спецслужбы, "информация, необходимая для декодирования электронных сообщений, не отнесена федеральными законами к информации ограниченного доступа" и "не составляет охраняемой Конституцией РФ и действующими на территории России законами тайны переписки, сообщений", "устанавливая исключительно организационные основы предоставления информации".

В Telegram полагают, что власти РФ упустили возможность предложить международному сообществу стандарт взаимодействия правоохранительных органов с организаторами распространения информации, заявил "Интерфаксу" Рамиль Ахметгалиев - юрист международной правозащитной группы "Агора", представляющей интересы мессенджера в судах.

"Сегодня вступило в законную силу последнее из трех судебных решений, которые принимались в отношении Telegram. Можно говорить о том, что российские власти упустили возможность предложить не только международному сообществу, но также IT-отрасли и пользователям стандарт взаимодействия правоохранительных органов с организаторами распространения информации", - сказал Р.Ахметгалиев агентству.

"В случае с мессенджерами важно найти такой способ и вариант взаимодействия. Такого стандарта в мире не разработано, и российские власти имели реальный шанс на примере конкретного дела предложить взвешенные, аргументированные и мотивированные предложения", - отметил юрист.

Р.Ахметгалиев добавил, что "дальнейшие шаги и новые процессы в большом деле Telegram сейчас обсуждаются с руководством компании".