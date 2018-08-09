Северная Осетия к 2030 году должна перестать быть дотационным регионом, сообщил президенту РФ глава республики

09.08.18 14:12

© РИА Новости. Михаил Климентьев

9 августа. Interfax-Russia.ru - Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров сообщил президенту РФ Владимиру Путину о намерении в течении десяти лет ликвидировать дотационность республики.

"Мы ставим амбициозную задачу - до 2030 года, в течение 10 лет, ликвидировать дотационность республики", - сказал В.Битаров на встрече с президентом, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

Он отметил, что дотационность республики уже снижена на 5%. "И уже в 2018 году эта положительная динамика продолжается", - добавил В.Битаров.

"Мы понимаем, чтобы решить эти вопросы, нужно создавать все условия для инвестиций в республику. Такую работу мы также ведём. По результатам прошлых, 2017-го и 2016-го, годов, в рейтинге Агентства стратегических инициатив республика поднялась по инвестиционной привлекательности на 10 пунктов. В этом году такая же динамика продолжается", - сказал глава республики.

Он рассказал, что за прошедшие два года республика увеличила свои собственные доходы в бюджет на 40%.