Петербуржец получил пять лет колонии за подготовку теракта в Казанском соборе

09.08.18 14:56

© РИА Новости. Алексей Филиппов

9 августа. Interfax-Russia.ru - Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге вынес приговор третьему из пяти фигурантов дела планировавшемся теракте в Казанском соборе, за помощь в предотвращении которого президент РФ Владимир Путин благодарил Дональда Трампа.

"Е.Ефимова признать виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей", - огласил приговор судья Роман Кифоренко.

Таким образом, суд полностью согласился с позицией обвинения.