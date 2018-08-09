Шесть физкультурно-оздоровительных комплексов откроется в Курской области в 2018г

09.08.18 15:13

© РИА Новости. Александр Кряжев

9 августа. Interfax-Russia.ru - В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию шесть физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в районах Курской области, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Четыре ФОКа возводятся за счёт средств ПАО "Газпром": в Беловском, Конышевском и Кореневском районах, а также во Льгове, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе. В Пристенском районе один спортивный объект строится за областные средства, в городе Курске - с привлечением федерального бюджета.

Строительство ещё трёх ФОКов ведет ПАО "Газпром". Срок ввода в эксплуатацию - 2019 год.