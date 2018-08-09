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09.08.18 15:16

В Вологодской области построят 28 вышек для обеспечения отдаленных районов мобильной связью

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
9 августа. Interfax-Russia.ru - Вологодская область продолжит развивать цифровую экономику, телемедицину и мобильную связь в отдаленных территориях, сообщает пресс-служба губернатора региона Олега Кувшинникова.

"Мы стоим на пороге технологического рывка, но он невозможен без развития современных систем связи и телекоммуникационных технологий. Совместными усилиями мы должны выполнить задачу, поставленную президентом страны, по переходу на цифровую экономику и повышению качества жизни людей", - цитирует пресс-служба О.Кувшинникова на встрече с директором макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" Андреем Балаценко в четверг.

Глава Вологодской области отметил проект строительства за счет бюджетных средств сети из 28 антенно-мачтовых сооружений, которые в последствии могут использоваться сотовыми операторами для размещения передатчиков и ретрансляторов. По предложению компании, высокоскоростной интернет может быть подключен к вышкам еще на этапе их возведения.

Кроме того, в регионе реализован проект "Устранение цифрового неравенства", в рамках которого более 55 тыс. вологжан, проживающих в малочисленных населенных пунктах, получили возможность бесплатно пользоваться интернетом.

По информации пресс-службы, продолжается работа по подключению к высокоскоростному интернету больниц и поликлиник области. В 2017 году доступ к сети получили 37 медицинских организаций, благодаря чему развиваются сервисы телемедицины и удаленной записи к узким специалистам.

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