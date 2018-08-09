Министерство ЖКХ Крыма обещает в ближайшее время решить проблему с вывозом мусора в Симферополе

09.08.18 15:42

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9 августа. Interfax-Russia.ru - Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма обеспокоено ситуацией с вывозом коммунальных отходов в Симферополе, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

"Мы прилагаем все усилия для того, чтобы устранить проблемы в сборе и вывозе мусора в столице Крыма. Ситуация с коллапсом вывоза коммунальных отходов вскоре будет решена", - говорится в сообщении.

Мусор в Симферополе вывозит муниципальное унитарное предприятие "Экоград". По его данным, в нерабочем состоянии сейчас находится 19 единиц техники. "Это привело к кардинальному нарушению графика вывоза коммунальных отходов", - отмечает профильное министерство.

МинЖКХ Крыма просит жителей Симферополя отнестить "с пониманием к этим временным проблемам".

"Если мусор с вашей улицы не вывозят, просим вас незамедлительно сообщить об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу. Все факты будут проверены. Предприятие сделает необходимые и оперативные меры по устранению несанкционированных свалок", - заявляет ведомство.

Администрация Симферополя ранее сообщила, что в ближайшие дни "в связи с выходом из строя большого количества специализированной техники, вывоз мусора и подбор стихийных свалок возле контейнерных площадок будет несколько ограничен, но не прекращен".

"За последние сутки поломалось порядка 19 единиц техники, предпринимаются все меры, для того чтобы оперативно разрешить сложившуюся ситуацию", - заявил директор "Экограда" Александр Ерашов, которого цитирует пресс-служба горадминистрации.

По словам руководителя МУПа, машины, которые сейчас на ходу, работают в круглосуточном режиме, меняются лишь экипажи, дополнительно привлекается еще четыре единицы техники. Кроме того, поданы заявки на приобретение новых мусоровозов.

"Ситуация усугубляется не только транспортировкой мусора на длительные расстояния в Тургенево, но и стихийными свалками, а также навалами строительного и крупногабаритного мусора, который выбрасывается на контейнерные площадки общего пользования и приводит к быстрому износу техники", - сказал А.Ерашов.