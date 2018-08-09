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09.08.18 16:06

МИД РФ считает безосновательными обвинения в адрес России в причастности к "делу Скрипалей"

© РИА Новости. Сергей Гунеев
9 августа. Interfax-Russia.ru - Обвинения в адрес Москвы о причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании не имеют под собой оснований, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вся эта обвинительная пирамида строится в отсутствие какой-либо правовой почвы, и нам еще говорят о каком-то международном праве и о соблюдении и уважении юридических обязательств", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.

На прямой вопрос РФ о статусе следствия вокруг дела об отравлении Скрипалей в Солсбери Великобритания так и не дала ответа, подчеркнула представитель МИД РФ.

"Ответа просто не последовало. Ничего не нашли, что ответить", - сказала М.Захарова.

Накануне Госдепартамент США заявил, что Соединенные Штаты введут новые санкции против России в связи с "делом Скрипалей".

На брифинге в Москве представитель МИД РФ раскритиковала политические элиты США в связи с санкционными давлением.

"Такое ощущение, что часть политической элиты в США пошла в разнос", - сказала М.Захарова.

Россия будет прорабатывать ответные меры на недружественный шаг со стороны США, заявила она.

"Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор с позиции силы языком ультиматумов бесполезен и бесперспективен", - сказала М.Захарова, отметив, что Москва займется проработкой ответных мер на очередной недружественный шаг Вашингтона.

По ее словам, "на этом фоне причудливо выглядят подтверждения американской администрации о готовности, тем не менее, продолжать усилия по улучшению отношений с Россией". "Это неприкрытое лицемерие", - заявила М.Захарова.

"К сожалению, дела Вашингтона свидетельствуют об обратном. Складывается впечатление, что в США и у союзников тех самых сил, которые в Вашингтоне принимают и лоббируют эти решения, закрепился новый, такой поведенческий стандарт, когда в адрес России выдвигаются разного рода одиозные обвинения, которые не подкреплены какой-либо доказательной базой", - подчеркнула М.Захарова.

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