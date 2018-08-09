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09.08.18 16:11

Министр спорта РФ Колобков вошел в состав одной из комиссий МОК

© РИА Новости. Сергей Гунеев
9 августа. Interfax-Russia.ru - Международный олимпийский комитет (МОК) обновил составы своих комиссий, сообщает пресс-служба МОК.

Членом комиссии "Спорт и активное общество" стал олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах (2000 года), министр спорта Павел Колобков.

Членом комиссии "Окружение спортсменов" стал член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Членом комиссии "Маркетинг" стал первый вице-президент Международной федерации спортивной стрельбы, президент Европейской конфедерации стрельбы и Стрелкового союза России бизнесмен Владимир Лисин.

В комиссию "Олимпийское образование" вошла генеральный секретарь Олимпийского комитета России, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова

Членом комиссии "Олимпийский канал" стал президент Международной федерации фехтования, бизнесмен Алишер Усманов.

Россиян в числе председателей комиссий нет.

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