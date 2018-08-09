Аэропорт "Симферополь" обслужил трехмиллионного пассажира в 2018 году

09.08.18 16:34

Фото пресс-службы аэропорта

9 августа. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Симферополь" в четверг обслужил трехмиллионного пассажира с начала текущего года, им стала Юлия Космакова, прилетевшая в Крым из Калуги рейсом компании "РусЛайн", сообщила пресс-служба аэропорта.

"В этом году трехмиллионный пассажир обслужен на два дня раньше, чем в 2017 году", - говорится в пресс-релизе.

Ю.Космакова в Крыму впервые. Вместе с сыном она две недели будет отдыхать в Евпатории.

Представители аэропорта вручили туристке сертификат на обслуживание в бизнес-зале этого авиапредприятия, перевозчик - сертификат на право бесплатного перелета в любой город России (из маршрутной сети компании "РусЛайн").

Рейсы в Крым выполняют сейчас 17 авиакомпаний по 63 направлениям.

"Направление полетов в Крым востребовано у туристов, об этом не первый год свидетельствует не только пассажиропоток аэропорта, но и география полетов из Симферополя. На сегодняшний день мы являемся региональным аэропортом с самой крупной внутрироссийской сеткой полетов. Мы рады, что в этом летнем сезоне 2018 года наши пассажиры прилетают уже в новый терминал аэропорта и могут на нашем примере оценить, как меняется полуостров", - сказал гендиректор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгений Плаксин. Его слова приводятся в пресс-релизе.

Самолеты Bombardier CRJ-100/200 вместимостью 50 кресел компании "РусЛайн" в рамках весенне-летнего расписания летают из Симферополя в Воронеж, Липецк, Тамбов, Курск, Саратов и Калугу.