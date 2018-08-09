Общественный совет оценит качество предоставления медицинских услуг в Свердловской области

09.08.18 16:56

© РИА Новости. Виталий Белоусов

9 августа. Interfax-Russia.ru - Общественный совет по независимой оценке качества медицинских услуг создан в Свердловской области, сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Чадова журналистам в Екатеринбурге в четверг.

Она отметила, что организация появилась при общественной палате в регионе.

"Общественный совет буквально в ближайшее время начнет свою работу, отберет лечебные учреждения для проведения независимой оценки предоставления медицинских услуг, приготовит анкету для пациентов <...> По результатам анкетирования посещения лечебных учреждений будет проведен анализ и будут даны рекомендации, с которыми будет работать каждое лечебное учреждение", - сказала Е.Чадова.

По ее словам, порядка 50 больниц и поликлиник в Свердловской области пройдут проверку в 2018 году.

"В ближайшее время будет перечень лечебных учреждений, кто будет подвергнут проведению независимой оценки общественного совета. К концу года мы получим уже аналитические данные и будем разрабатывать планы мероприятий вместе с главными врачами под контролем министерства здравоохранения", - пояснила Е.Чадова.

Она добавила, что первые результаты работы совета можно будет оценить в начале следующего года.