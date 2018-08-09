Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников компании "Натали Турс"

09.08.18 16:58

© РИА Новости. Валерий Мельников

9 августа. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников компании "Натали Турс" по результатам проведенной проверки.

"Материалы прокурорской проверки соблюдения требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности туроператором направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании", - сказала "Интерфаксу" в четверг официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Она отметила при этом, что "результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре Москвы".

20 июля 2018 года прокуратура Москвы объявила, что туркомпания "Натали Турс" стала объектом прокурорской проверки.

"Прокуратура столицы организовала в отношении компании "Натали-Турс" проверку соблюдения требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности", - сообщила "Интерфаксу" Л.Нефедова.

Она отметила при этом, что "результаты проверки находятся на контроле прокурора Москвы Владимира Чурикова".

Один из крупнейших российских туроператоров "Натали Турс" 4 июля объявил об аннулировании всех проданных туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем. При этом туров и авиабилетов до 1 октября продано на $15 млн. Как отмечают эксперты, пока компания не остановила деятельность, ее клиенты не могут обращаться за выплатами к страховщику.