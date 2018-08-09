Новая ОЭЗ в Воронежской области в дальнейшем может быть расширена

09.08.18 17:21

© РИА Новости. Алексей Дружинин

9 августа. Interfax-Russia.ru - Границы новой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Воронежской области могут быть расширены, если в течение 4-5 лет ее территория будет максимально освоена, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на врио губернатора региона Александра Гусева.

"Рядом есть земельный участок в собственности Каширского муниципального района - около 1 тыс. гектаров. Есть возможность расширения границ экономической зоны на других муниципальных районах. Перспектива хорошая - все зависит от нас, как мы сумеем это организовать", - заявил А.Гусев.

На сегодняшний день под ОЭЗ промышленно-производственного типа "Центр" уже заложено 220 гектаров в Новоусманском районе - земельный участок будет примыкать к индустриальному парку "Масловский" с северной стороны. Проектно-сметная документация по созданию собственной инфраструктуры для ОЭЗ уже разработана. Объем затрат до 2022 года обозначен в сумме 2,9 млрд рублей.

А.Гусев отметил, что на территории ОЭЗ в течение нескольких лет будут действовать дополнительные финансовые преференции для предприятий: "отсутствие таможенных платежей, отсутствие НДС, уменьшение налога на прибыль по федеральной части".

"Остаются и все наши преференции - имущество, земля, налог на прибыль в части зачисления в областной бюджет. Фактически появляется такая безналоговая зона", - сказал он.

Кроме того, глава региона заявил, что у воронежской ОЭЗ "будет свое "лицо", не повторяющее специализации особых экономических зон соседних регионов". В частности, речь идет о радиоэлектронике.

"Это дает нам определенные возможности по производству оборудования для атомной энергетики, мы с Росатомом сейчас эту работу начнем", - отметил А.Гусев.

Региональные власти уже ведут переговоры с инвесторами о потенциальной возможности размещения в ОЭЗ.

Так, по словам врио руководителя департамента экономического развития области Анатолия Букреева, "в настоящее время сюда уже зашел один резидент - ООО "Универсал Строй". Кроме того, готовность войти в ОЭЗ подтвердили в АО "Концерн "Созвездие".

Как сообщалось, 7 августа президент РФ Владимир Путин поддержал предложение А.Гусева о создании в регионе новой особой экономической зоны.

Воронежские власти рассчитывают в ближайшие 4-5 лет разместить в ОЭЗ до 15 предприятий с общим объемом инвестиций более 30 млрд рублей. При этом создание зоны обеспечит порядка 3 тыс. рабочих мест.