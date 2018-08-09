Стивен Сигал может получить российский диппаспорт, если это будет признано целесообразным

09.08.18 17:25

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

9 августа. Interfax-Russia.ru - У актера Стивена Сигала, назначенного спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США, нет дипломатического паспорта, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"На сегодняшний момент никакого дипломатического паспорта у господина Сигала нет", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что паспорт может быть выдан С.Сисгалу, если это будет целесообразно и необходимо в рамках рабочего процесса.

В ходе брифинга журналисты спросили М.Захарову, как в МИД РФ относятся к расследованию, которое проводят власти Лос-Анджелеса в отношении С.Сигала, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Официальный представитель МИД призвала исходить из презумпции невиновности. "Мне кажется, надо исходить из презумпции невиновности. При всей экстерриториальности того, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, политических заказах и так далее, мне кажется, это какой-то такой незыблемый принцип, которым нужно руководствоваться", - сказала М.Захарова.