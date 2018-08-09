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09.08.18 17:30
Возбуждено уголовное дело по факту вспышки АЧС на комплексе группы RBPI в Калининградской области
"По версии следствия, сотрудники одного из свиноводческих комплексов региона складировали на территории предприятия трупы свиней, зараженных АЧС. Указанное нарушение способствовало распространению эпизоотии и тяжких последствий в виде массового падежа животных на территории Калининградской области", - говорится в релизе.
В настоящее время по уголовному делу допрошен ряд свидетелей, в офисе предприятия и на смежных производствах проведены обыски, в ходе которых изъята необходимая документация.
Также из министерства сельского хозяйства Калининградской области и регионального управления Россельхознадзора истребованы и изучаются документы, регламентирующие, в том числе, правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
В правительстве области "Интерфаксу" сообщили, что речь идет о компании АО "Правдинское свинопроизводство".
Ранее сообщалось, что в Калининградской области на свинокомплексе АО "Правдинское свинопроизводство" (входит в группу Russian Baltic Pork Invest ASA, RBPI Group) из-за вспышки АЧС будет уничтожено более 111 тыс. голов животных.
Как пояснили "Интерфаксу" в RBPI, в настоящее время "совместно с представителями страховой компании осуществляются мероприятия по определению размера понесенного ущерба и порядка получения компенсационных выплат".
АО "Правдинское свинопроизводство" рассчитано на 6400 свиноматок, производственная мощность составляет 190 тыс. убойных свиней в год.
Так же в области RBPI имеет племенную свиноферму в Гурьевском районе. Она рассчитана на мощность в 7000 племенных свиноматок, а также 29 тыс. товарных свиней.
Кроме того RBPI строит в области еще один свиноводческий комплекс "Правдинское свинопроизвосдво 2" на 6 тыс. голов. На него уже завезены животные, но официального он еще не введен в эксплуатацию.
В Калининградской области впервые вирус АЧС был выявлен в ноябре 2017 года у кабанов в дикой природе. В 2018 году вирус АЧС был обнаружен в нескольких личных подсобных хозяйствах.
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