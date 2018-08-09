В МИД РФ считают провокацией действия США и Великобритании в связи с химическими инцидентами

09.08.18 17:42

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

9 августа. Interfax-Russia.ru - Вашингтон и Лондон разыгрывают политическую провокацию вокруг химических инцидентов в Великобритании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим, что идет двойная игра между Соединенными Штатами и Великобританией, которые разыгрывают историю, политическую провокацию с "Новичком", - сказала М.Захарова на брифинге.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия применять какие-либо меры в отношении Великобритании, М.Захарова заявила, что меры будут вводиться только в отношении той страны, которая вводит санкции в отношении РФ.

М.Захарова также отметила, что Россия не планирует осложнять ситуацию в отношениях с США, но готова принять ответные меры на санкции.

"Речь идет об ответных мерах. Речь идет не о фантазиях российской стороны, потому что очень хочется понагнетать, еще больше осложнить ситуацию в российско-американских отношениях. Ничего подобного. Речь идет исключительно об ответных мерах", - сказала М.Захарова на брифинге.

"Каковы будут санкционные меры в отношении российской стороны, таковы будут и ответные меры. Они будут прорабатываться исходя из тех действий, которые будет предпринимать американская сторона", - добавила она.

М.Захарова рассказала, что решение об ответных мерах будет зависеть от того, что придумают американские законодатели и политические лоббисты.

"Ничего не придумают - ничего не будем делать. Что-либо придумают - будем отвечать", - сказала она.

М.Захарова подчеркнула, что, пока не ясно, какие именно санкции введет Вашингтон в связи с так называемым "делом Скрипалей", Москва не готова обсуждать конкретные контрсанкции.

"Комментировать будущие решения, которые будут приниматься - если они будут приниматься - можно только по факту. Это не вопрос российской линии на усугубление двусторонних отношений. Это вопрос наших ответных мер и того, по большому счету, деструктивного курса, который взял Вашингтон", - сказала официальный представитель МИД.

Она также отметила, что Лондон "играет в связке" с Вашингтоном, и эта игра "очевидна".