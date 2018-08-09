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09.08.18 18:28

Не стало народной артистки РФ Тамары Дегтяревой

© РИА Новости. Владимир Вяткин
9 августа. Interfax-Russia.ru - Прощание с народной артисткой РФ Тамарой Дегтяревой, скончавшейся на 75-м году жизни, состоится 11 августа в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория, сообщили в пресс-службе Московского театра "Современник".

"Прощание с Тамарой Васильевной Дегтяревой состоится в субботу, 11 августа, в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория", - говорится в сообщении театра.

В "Современнике" добавили, что отпевание артистки пройдет в храме Федора Стратилата по адресу: Архангельский переулок, 15а, станция метро "Чистые пруды".

Время прощания в театре обещали сообщить в пятницу.

Ранее в четверг в театре сообщили о смерти Т.Дегтяревой. Артистка не могла жить без театра и зрителя и, будучи прикованной к инвалидному креслу, она продолжала играть свою Евдокию во "Времени женщин", сказали в "Современнике".

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