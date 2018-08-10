Норовирус выявлен у работника детского лагеря в Свердловской области, где отравились шесть воспитанников

10.08.18 08:48

© РИА Новости. Игорь Зарембо

10 августа. Interfax-Russia.ru - Установлен предположительный источник инфекции в детском оздоровительном лагере "Чайка" в Свердловской области, где к медикам с признаками отравления обратились шесть воспитанников.

"От работы отстранена мойщица посуды, у которой обнаружен норовирус, предположительно явившаяся источником заражения", - сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

В настоящее время сотрудники ведомства проверяют наличие трудовых отношений с этой работницей, и проходила ли она необходимые медицинские обследования.

По данным прокуратуры, шесть детей разного возраста из разных отрядов 4-ой смены лагеря пожаловались на боль в животе, рвоту и недомогание.

"Дети с признаками острой кишечной инфекции были изолированы по медицинским показаниям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние всех заболевших удовлетворительное, им оказывается необходимая медпомощь, госпитализация не потребовалась.

По данным прокуратуры, детский лагерь работает под эгидой муниципального казенного учреждения "Департамент образования администрации Екатеринбурга". Организацией питания занимается индивидуальный предприниматель. Пищу готовят в столовой лагеря.

В настоящее время в "Чайке" находится 150 детей, лагерь работает в обычном режиме.