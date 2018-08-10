Более 600 поисковиков соберет международная экспедиция в Новгородской области

10.08.18 08:54

© РИА Новости. Евгений Одиноков

10 августа. Interfax-Russia.ru - Более 600 поисковиков из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии, а также из 30 регионов России станут участниками международной экспедиции на полях былых сражений в Новгородской области, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе крупнейшей в РФ Новгородской поисковой экспедиции "Долина".

"Кроме этого, в военно-исторической экспедиции "Волховский фронт. Чудово" примут участие военнослужащие отдельного 90 специального поискового батальона Западного военного округа", - уточнил собеседник.

Экспедиция начнет работу в пятницу у села Спасская Полисть под новгородским городом Чудово. Поисковые работы будут проводиться на местах боев с немецкими оккупантами, которые в 1942 году с большими потерями вели подразделения Волховского фронта в период проведения Любанской наступательной операции.

Торжественное перезахоронение оставленных на полях боев останков красноармейцев, которые найдут поисковики, состоится 23 августа.

Организаторами экспедиции "Волховский фронт. Чудово" стали "Поисковое движение России", объединение "Наша Победа", Минобороны и Новгородское облправительство.