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10.08.18 08:58
ЦБ отозвал лицензию у московской НКО "Инновационный расчетный центр"
Лицензия отозвана с 10 августа.
"Деятельность ИРЦ на протяжении длительного времени являлась убыточной в связи с неэффективностью бизнес-модели кредитной организации. В результате произведенных операций по доначислению резервов на возможные потери по образовавшейся на балансе НКО проблемной дебиторской задолженности в августе этого года произошло существенное снижение размера ее собственных средств (капитала)", - говорится в сообщении регулятора.
В "Инновационном расчетном центре" назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
"Инновационный расчетный центр" не является участником системы страхования вкладов.
По данным Банка России, на 1 августа текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 503-е место в банковской системе РФ.
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