ЦБ отозвал лицензию у московской НКО "Инновационный расчетный центр"

10.08.18 08:58

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

10 августа. Interfax-Russia.ru - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "Инновационный расчетный центр" (Москва), говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана с 10 августа.

"Деятельность ИРЦ на протяжении длительного времени являлась убыточной в связи с неэффективностью бизнес-модели кредитной организации. В результате произведенных операций по доначислению резервов на возможные потери по образовавшейся на балансе НКО проблемной дебиторской задолженности в августе этого года произошло существенное снижение размера ее собственных средств (капитала)", - говорится в сообщении регулятора.

В "Инновационном расчетном центре" назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

"Инновационный расчетный центр" не является участником системы страхования вкладов.

По данным Банка России, на 1 августа текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 503-е место в банковской системе РФ.