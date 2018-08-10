Более 50 млн кв.м. недвижимости построят в Москве к 2024 году

10.08.18 09:09

© РИА Новости. Александр Вильф

10 августа. Interfax-Russia.ru - До конца 2023 года в столице планируется построить около 51 млн. кв.м, в том числе порядка 20,5 млн кв.м - жилья, заявил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в пятницу.

"Мы будем поддерживать ежегодный ввод недвижимости на уровне 7-8 млн. кв.м недвижимости, из них порядка 3,5-4 млн. кв.м - жилья. Примерно такие показатели будут и по итогам этого года. Всего до конца 2023 года в столице планируется построить около 51 млн. кв.м, в том числе порядка 20,5 млн кв.м - жилья ", - сказал М. Хуснуллин.

Он отметил, что в последние годы в Москве ежегодно сдавалось около 3 млн. кв.м жилья, однако в перспективе эти объемы будут расти, что связано с программой реновации. "Вместе с тем и девелоперов на руках достаточное количество разрешений на строительство, что обеспечит их работой и загрузкой в будущем", - подчеркнул М. Хуснуллин.

Глава стройкомплекса напомнил, что с 2011 года в Москве построено 61,7 млн. кв.м недвижимости, в том числе 23,7 млн. кв.м - жилья. "Это около 13% от существовавшего ранее в городе объема недвижимости", -- подчеркнул заммэра.