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10.08.18 09:19
Более 40 станций метро построят в Москве в 2019-2023 годах
"Программа развития сети метрополитена на ближайшие годы масштабна и амбициозна. До конца 2023 года 95% москвичей будут иметь шаговый доступ к метро. Для этого планируется построить 99 км линий, 41 станцию и 4 электродепо для обслуживания поездов, без учета ввода текущего года", - отметил М.Хуснуллин.
Он подчеркнул, что программа предполагает возведение новых участков уже действующих линий, новых веток, однако ключевым объектом станет Большая кольцевая линия.
"Это будет самая протяженная кольцевая линия метро в мире. Ее длина составит 70 км, на ее протяжении разместится 31 станция и 1 депо. Запуск нового кольца позволит разгрузить существующие линии, создать новые маршруты передвижения по городу и будет способствовать вовлечению в жизнь города заброшенных сегодня земель", - заявил М.Хуснуллин.
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Interfax-Russia.ru – Протяженность московского метро в ближайшие годы увеличится в три раза. Как обещает столичный мэр, к 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро.
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