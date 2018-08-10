Более 40 станций метро построят в Москве в 2019-2023 годах

10.08.18 09:19

© РИА Новости. Евгений Самарин

10 августа. Interfax-Russia.ru - В период с 2019 до конца 2023 года в столице планируется построить 99 км линий метро и 41 станцию, сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в пятницу.

"Программа развития сети метрополитена на ближайшие годы масштабна и амбициозна. До конца 2023 года 95% москвичей будут иметь шаговый доступ к метро. Для этого планируется построить 99 км линий, 41 станцию и 4 электродепо для обслуживания поездов, без учета ввода текущего года", - отметил М.Хуснуллин.

Он подчеркнул, что программа предполагает возведение новых участков уже действующих линий, новых веток, однако ключевым объектом станет Большая кольцевая линия.

"Это будет самая протяженная кольцевая линия метро в мире. Ее длина составит 70 км, на ее протяжении разместится 31 станция и 1 депо. Запуск нового кольца позволит разгрузить существующие линии, создать новые маршруты передвижения по городу и будет способствовать вовлечению в жизнь города заброшенных сегодня земель", - заявил М.Хуснуллин.