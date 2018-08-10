Маршрутка перевернулась на трассе в Иркутской области, в больницу для проверки состояния здоровья доставлены 12 человек

10.08.18 09:23

© РИА Новости. Александр Кондратюк

10 августа. Interfax-Russia.ru - Маршрутное такси с пассажирами и кроссовер столкнулись в пятницу на федеральной трассе Р-255 "Байкал" в Шелеховском районе Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

"В результате столкновения маршрутка перевернулась. По предварительным данным, погибших нет. В медучреждение доставлены 12 человек для проверки состояния здоровья. Информации о количестве пострадавших нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что микроавтобус "Фиат Дукато" и автомобиль "Киа Спортейдж" столкнулись на 37 км трассы.