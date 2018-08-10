"Безумный Макс" едет в Крым

10.08.18 09:41

Фото предоставлено пресс-службой аэропорта

10 августа. Interfax-Russia.ru - Выставка эксклюзивной техники российского мотоклуба "Ночные волки" состоится в субботу, 11 августа, на привокзальной площади аэропорта "Симферополь", сообщила его пресс-служба в пятницу.

"Гости аэропорта смогут увидеть и сделать фото рядом с легендарным "Безумным Максом" - автомобилем на базе ЗИЛа-133, созданным по мотивам легендарного блокбастера. Также будет представлена инсталляционная техника, ежегодно она принимает участие в кульминационной части байк-шоу "Русская мечта" и новогодних мероприятиях, проводимых мотоклубом и московским байк-центром. Кроме того, покажут более 20 моделей мотоциклов со всего мира", - говорится в пресс-релизе.

Выставка пройдет с 09:00 до 18:00 по московскому времени, вход бесплатный. Экспозиция приурочена к проведению ежегодного международного байк-шоу в Севастополе, на площадке у горы Гасфорта. Нынешним летом оно состоится 17 и 18 августа.

Среди гостей аэропорта разыграют сувениры и билеты на шоу "Русская мечта".