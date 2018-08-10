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10.08.18 09:41
"Безумный Макс" едет в Крым
"Гости аэропорта смогут увидеть и сделать фото рядом с легендарным "Безумным Максом" - автомобилем на базе ЗИЛа-133, созданным по мотивам легендарного блокбастера. Также будет представлена инсталляционная техника, ежегодно она принимает участие в кульминационной части байк-шоу "Русская мечта" и новогодних мероприятиях, проводимых мотоклубом и московским байк-центром. Кроме того, покажут более 20 моделей мотоциклов со всего мира", - говорится в пресс-релизе.
Выставка пройдет с 09:00 до 18:00 по московскому времени, вход бесплатный. Экспозиция приурочена к проведению ежегодного международного байк-шоу в Севастополе, на площадке у горы Гасфорта. Нынешним летом оно состоится 17 и 18 августа.
Среди гостей аэропорта разыграют сувениры и билеты на шоу "Русская мечта".
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